¿Audios que delatan? Nuevos detalles del polémico apoyo a campaña Petro

Si bien el entonces candidato Gustavo Petro no se pudo desplazar a Casanare, quien sí visitó la región fue el exsenador y cabeza de lista Gustavo Bolívar, quien hoy aspira a ser alcalde de Bogotá. Las conversaciones dan cuenta de las gestiones para facilitarle una camioneta y recogerlo en el aeropuerto el 25 de mayo, a cuatro días de la primera vuelta.

Sandra Navarro: Hijo.

Hombre: Ya ahí le mandé otra mejor.

Sandra Navarro: Ah ya, ya la mando.

Hombre: ¿Eso para qué es?

Sandra Navarro: Para recoger a Bolívar ahí. ¿La va a manejar usted?

Hombre: ¿A qué horas?

Sandra Navarro: A las 2 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde en el aeropuerto.

Hombre: ¿Quién es Bolívar? ¿El senador?

Sandra Navarro: Sí.

Hombre: Hágale.

En un video que fue divulgado por integrantes de la campaña en Casanare se observa cuando Bolívar es recibido por la esposa del narcotraficante, quien incluso lo abraza. En las imágenes figuran además Yuber Comba y Fabio Vargas. Este último se presentaba como vocero político de la Colombia Humana en el Casanare.

“Solo me buscan para aportar plata”. Molestia en la esposa de alias Sobrino

Pese a su labor y sus ayudas logísticas a favor del petrismo, en la recta final de la campaña Sandra Navarro se habría molestado por la cantidad de favores y solicitudes que le hacían los miembros del petrismo, como se lo confesó a una amiga el 14 de junio de 2022, a días de la segunda vuelta presidencial que dio como ganador a Gustavo Petro. En la conversación reclama que en la campaña no la tienen en cuenta.

Sandra Navarro: Yo lo que digo es que todos son un poco de hp y que a mí solamente me buscan para aportar plata. Entonces yo dije que les iba a decir en la próxima reunión y yo no sigo mariquiando más y que me paguen lo que me deben

Mujer: ¿Quién?

Sandra Navarro: Osbaldo me debe 400.000 pesos, la china de Francia me debe 200.000 pesos, que me paguen. Yo pagando eventos, pagando maricadas, ya me mamé, me mamé, me mamé de que no me tengan en cuenta. Yo no he criticado nada, solamente les voy a pedir, voy a decirle a Osbaldo que me devuelva la plata.

Mujer: ¿Para qué, para lo de Petro?

Sandra Navarro: Sí, el día que estuvieron aquí en la casa. Yo fui la que pagué toda esa transmisión y toda esa mierda.

A quien se refiere Navarro es a Osvaldo Cáceres, una de las personas más cercanas a la excandidata Sonia Bernal y a quien ella misma, una vez Noticias Caracol reveló el escándalo, catalogó como “el único gestor logístico departamental en Casanare en la campaña que fue liderada por el Pacto Histórico”.