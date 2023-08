Condenan a Luz Fabiola Rubiano por insultos racistas a Francia Márquez

”El simio ese porque puso un millón de votos se considera la verraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando. Me refiero a Francia Márquez, es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban, atracan y matan”, afirmó la mujer.

Hasta el momento la vicepresidenta Francia Márquez no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

Unas declaraciones que no cayeron bien no solo en los sectores que apoyan al Gobierno, sino también en los amplios sectores de la oposición, quienes las rechazaron.

¿Qué dijo Francia Márquez en ese entonces?

Hace meses, en una entrevista con ‘RTVC Noticias’, Márquez dejó en claro que no tenía intenciones de conciliar con la mujer y resaltó que también esperaba que el proceso penal en su contra llegará hasta las últimas consecuencias.

“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, manifestó la Vicepresidenta.