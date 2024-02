“Condenar a Assange es ser cómplice de violaciones de derechos humanos”: Petro

Y también anunció que hablaría con el presidente estadounidense, Joe Biden, que no se presentaran cargos “a un periodista solo por decir la verdad”.

“Toda mi solidaridad con Julian Assange, condenarlo es condenar la prensa libre y ser cómplices de las violaciones de los derechos humanos de la población del sur excluida pobre y bombardeada”, dijo Petro en un mensaje en su cuenta de X. Lea aquí: Arranca juicio de J. Assange: por esta razón no estuvo presente en la audiencia

Los abogados del australiano, que hoy no pudo comparecer en persona por problemas de salud, aunque sí estuvieron a las puertas del tribunal decenas de personas pidiendo que no sea extraditado, defienden que Assange no puede ser entregado a Estados Unidos debido a que “los delitos que le imputa (ese país) son de carácter político”, lo que violaría el Tratado de extradición británico-estadounidense de 2003.