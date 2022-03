Críticas a Íngrid por hablar de supuesto episodio de depresión de Petro

Fuertes críticas ha recibido la candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, quien en medio de un debate organizado por el diario El Tiempo y Semana, criticó a Gustavo Petro con temas privados y le recordó un episodio de depresión que tuvo el exalcalde.

La pelea entre los candidatos surgió cuando estaban hablando sobre hechos que ocurrieron hace 30 años, en donde los dos estaban ocupando diferentes cargos en el gobierno de César Gaviria.

“Cuando fui a visitar a Gustavo me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse, no me voy a meter en tu vida privada, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo”, expresó Betancourt en medio del debate.

Durante la intervención, la candidata también le dijo a Petro que sufre de Alzheimer, en referencia a su falta de memoria sobre algún tema.