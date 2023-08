Daniel Sancho podría recibir pena de muerte por crimen de Edwin Arrieta

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”. Con esta esclarecedora revelaciones, este domingo Daniel Sancho, hijo del actor español Rafael Sancho, ante sus abogadas de oficio y varios agentes de la comisaría de policía de Koh Pha Ngan, confesó el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta Arteaga, médico cirujano colombiano, de 44 años, en Tailandia.

Pol Lt Gen Surapong Thanomjit, comisionado de la Región 8 de la Policía Provincial, dijo que la aprobación judicial se produjo después de que una prueba de ADN de partes humanas encontradas por recolectores de basura. Lea también: Daniel Sancho ingresó a prisión por el presunto asesinato de Edwin Arrieta

El sospechoso español, Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, ha sido detenido en la comisaría de Phangan.

Ha sido acusado de homicidio premeditado, ocultamiento y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de la muerte. Se creía que los dos hombres habían estado involucrados en una relación durante aproximadamente un año.

A pesar de estas declaraciones, las malas noticias para la familia Sancho apenas empiezan.

Hay que recordar que Tailandia cuenta con una de las legislaciones más duras del mundo y el código penal es de lo más tajante en todo lo relacionado a los homicidios. Es así que en su artículo 288 se puede leer que aquel que sea declarado culpable de asesinato podrá ser condenado a prisión por un periodo de entre 15 y 20 años, a cadena perpetua o a la pena de muerte.

Esta última se aplica con poca frecuencia actualmente, pero sí se hace en casos extremos. En Tailandia, la pena de muerte puede aplicarse a delitos como homicidio, tráfico de drogas en grandes cantidades, traición y otros delitos graves