¡De terror! Revelan audios de policías asesinados en medio del ataque

Central: “Desde la estación andan por fuera cuatro unidades y se escuchan disparos y explosiones”.

Coronel: ¿Usted dónde se encuentra?

Central: “Desde el punto de información, pero los disparos se escuchan desde acá. Me informan que están heridos, están heridos, hay unos compañeros que están heridos y tirados en la vía”.

Coronel: ”¿Dónde tienen las heridas?”

Central: "Informan uno tiene un disparo en la espalda, mi coronel".

Coronel: “¿No hay forma de trasladarlo al hospital? Llámese al hospital urgente”.

En el diálogo habla un policía, que reclama porque los están dejando solos en esa zona del país.

“Ven que no tenemos gente y ustedes preguntando maricadas (...). Jueputa pa’ pasar revista si tiene tiempo, pero para estar acá no, ¿cierto? Gran hijueputas, nos dieron, nos dieron y acá no vienen a apoyar nada, ni mierda, saben que no hay personal acá”.

“Los dos compañeros están 901 y sin armamento”, dice uno de los uniformados, que recalcan que a los policías asesinados los despojaron de sus armas de dotación.