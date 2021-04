“El Congreso colombiano debe reforzar su compromiso con las víctimas”

Como es habitual, el día nacional de las víctimas el Congreso de la República abrió sus micrófonos para dar participaron en la sesión plenaria a quienes más han sufrido el conflicto armado. Quienes intervinieron dieron a conocer los problemas que enfrentan en las distintas regiones, además solicitaron al Estado mayor inclusión y eliminar por completo la discriminación.

Llamó la atención que muchos de los intervinientes no pudieron participar por problemas a la hora de conectarse con la sesión plenaria. Pese a que al inicio de la sesión el presidente del Senado, Arturo Char, indicó que serían más de 70 las víctimas escuchadas, solo se contabilizaron 15 intervenciones de víctimas en toda la sesión. Además, al final de la sesión, y contando la intervención del presidente del Senado de los 280 congresistas de Colombia solo 6 intervinieron.

Según Jesús Esneider Gaviria, víctima del Cauca, “se nos está revictimizando por parte del Estado, por lo que solicitamos a todas las instituciones que las oficinas jurídicas no vulneren los derechos de las víctimas. En los derechos de petición se cambian los encabezados, pero no se responden, pedimos acceso a vivienda digna para las víctimas que dejamos nuestros territorios, territorios a los que no podemos retornar, duele que actualmente muchos de nuestros familiares estén viviendo el flagelo de la violencia. Los grupos al margen de la ley siguen haciendo de las suyas en los territorios”.

Para Angel Custodio Solano, otra víctima participante, el Congreso debe reforzar su compromiso con las víctimas para que “nos llegue el dinero total, no que los tramitadores se queden con la mitad de nuestra plata. Hay veces se nos coloca muchas trabas para que nuestros hijos puedan estudiar en la universidad. Uno se pone a pensar que nuestros victimarios disfrutan de los beneficios y nosotros como víctimas nos tienen abandonados vamos a cualquier oficina y nos rechazan o nos mandan a venir otro día”.

A su turno, Marta Zuleima Suárez, indicó que es necesario que “el protocolo de participación pase de ser una resolución y se convierta en un decreto ley; que coloquen en sus agendas realizar los programas de vivienda dirigidos a víctimas a través de las cajas de compensación familiar evitando de las uniones temporales que se quedan con un buen porcentaje en los territorios. En Casanare tenemos iniciativas que pasaron a una fase diagnóstica en 2020 con la agencia de desarrollo rural y no hay claridad del paso a seguir”.

Para Luis Alberto Durán, víctima de Norte de Santander, “la Unidad de atención nos está revictimizando y estigmatizando, qué más tortura que ser víctima del conflicto armado. En el departamento de Norte de Santander se están dando bala los grupos paramilitares, la guerrilla, los disidentes de las Farc, son 12 grupos, estamos siendo amenazados, el año pasado 11 líderes asesinados y no ha pasado nada. No se está cumpliendo con los Pdets y los PPnis, por eso es que la unidad nos quiere dejar sin el derecho de la participación”.

Lorena Murcia, de la corporación Rosa Blanca, indicó que “no queremos que nos sigan revictimizando para cosas políticas. Cómo es posible que el Congreso de la República no se preocupe por el bienestar de las víctimas y estén más preocupados por defender a los terroristas que hoy se hacen llamar partido Comunes y los blinden y les cubran sus derechos. Cómo es posible que en Colombia permanezcan más los derechos de unos violadores de unos asesinos más que las víctimas que hemos sufrido nuestras familias. Las mujeres que fuimos humilladas no tenemos ningún acceso de participación ni siquiera el presidente se ha dedicado a escuchar a las víctimas de violencia sexual reclutamiento forzado y aborto forzado al interior de las Farc. Cómo es posible que solo haya un espacio de participación y no se haga nada. Es momento que las víctimas seamos el centro de los acuerdos”.

HABLAN LOS CONGRESISTAS

Durante su intervención, el representante John Hairo Hoyos, del Partido de la U, indicó que “se ha obligado a las víctimas a organizar las organizaciones de víctimas e inscribirlas en las personerías en medio de la pandemia, varios de los líderes que querían participar en las elecciones han perdido la vida. Queremos pedirle al presidente que decrete el aplazamiento de las elecciones de las mesas hasta el próximo año, hay una dificultad de posible pérdida de vida tomada por el director de la unidad Ramón Rodríguez, sin contar con la voluntad de las víctimas”.

Sostuvo que “los organismos de control enviaron un concepto en el que consideran viable que se aplacen estas elecciones, las de juntas comunales revocatorias de mandato y elecciones de jóvenes fueron aplazados y el único grupo que permanece sometido a exponerse en la calle por la voluntad del director de la unidad son las víctimas de Colombia”.

Por otro lado, la senadora Aida Abella aseguró que “a las víctimas no se les escucha y tampoco se les atiende, los territorios olvidados e utilizados no indemnizan a nadie, la gente que lo ha perdido todo le dan un millón de pesos eso es un insulto. Debemos hacer una inmensa cruzada para dar ejemplo no solo escucharlos y sentir el dolor que los agobia, hay que mirar los gastos de la Unidad de Víctimas una reivindicación real para las víctimas tiene que ser que los puestos en manos de personas que no son víctimas pasen a quienes sí lo son o a sus hijos”.

Por último, el senador del partido Farc, Iván Gallo, ratificó el “indeclinable compromiso de seguir fieles a lo que pactamos con el Estado en La Habana. Estamos convencidos que la mayor obra reparadora del Estado y de quienes estuvimos inmersos en la confrontación armada es que se debe cumplir el acuerdo de paz”.

Según dijo, “es importante que quienes asumimos responsabilidades de lo que pasó en el conflicto asumamos nuestra responsabilidad de honrar el compromiso derivado del acuerdo entendemos que no va a ser fácil encontrar una perspectiva de lo que fue el conflicto ojalá algún día quienes participamos en la confrontación obtengamos el perdón de las víctimas esa es nuestra aspiración”.