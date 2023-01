“Él era un hombre obsesivo”: mejor amiga habla del novio de DJ asesinada

“Valentina era una gran persona, ella era más corazón que ser humano”. Así recuerda su mejor amiga a Valentina Trespalacios, la joven DJ de 21 años, que fue hallada muerta este domingo dentro de una maleta en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Lea: Habló el conductor que transportó a Valentina Trespalacios a discoteca

En conversación con Colprensa, esta mujer que prefiere reservar su nombre por cuestiones de seguridad, recuerda que Valentina y John Poulos, un hombre de nacionalidad estadounidense y quien era su pareja desde hacía varios meses, se conocieron a través de Internet y solo se habían visto tres veces.

“El tipo era muy amable, muy tranquilo, nunca notamos nada raro en él. La comunicación era un poco complicada porque él no sabía nada de español, entonces nos comunicábamos siempre por traductor, pero eso no fue impedimento para que se enamoraran”, cuenta la amiga de la DJ.

La razón por la que Poulos estaba en Colombia, según el relato de la mujer, fue porque la segunda vez que se vieron él le propuso matrimonio y venía a radicarse con ella. “Él llegó a radicarse del todo acá, en Colombia, el jueves 19 de enero, buscaron apartamento y se mudaron el viernes 20”.

Ese día ella se fue a trabajar a una discoteca en Bogotá y se fue con él y regresaron al apartamento en horas de la madrugada. Al día siguiente “yo hablé con ella, me mostró el nuevo apartamento por video llamada, me dijo que no iba a salir, y luego le perdí el rastro”. Lea: Así era Valentina Trespalacios, Dj asesinada y botada en una maleta

¿ERA CELOSO?

Sí. Según el relato de la fuente, Poulos le había contratado un investigador hace como tres meses, para seguirle el rastro, saber qué hacía, a dónde iba y con quién. “Él era un hombre muy celoso, muy obsesivo. Nosotros lo tomamos de broma, nunca malinterpretamos nada”.