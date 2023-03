“Está destrozado”: Juan Fernando Petro sobre su sobrino Nicolás

“Yo estuve ayer en Barranquilla, me ha dolido en el alma, yo digo que la justicia tenga que diga lo que tenga que decir, eso es claro y eso es inobjetable, pero una cosa es la justicia y otra cosa es que es mi sobrino, a mí me ha dolido la cizaña, la carnicería, el efecto de piraña con que la sociedad ignorantemente porque juzgan antes de juzgar”, explicó Petro en Caracol Radio.

Y reiteró el hermano del presidente: “Está destrozado, no hablamos aquí de justificaciones o no, pero está como ser humano monstruosamente destrozado, eso me preocupa (...) es así de difícil para la familia”.