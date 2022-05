Esta es la lista de personas que ‘Otoniel’ mencionó en la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reveló una lista de 64 personas que Dario Antonio Úsuga David alias ‘Otoniel’, mencionó en sus declaraciones ante esta jurisdicción.

Esta lista fue revelada en un auto en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas le envió a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen a los mencionados por ‘Otoniel’.

Entre las personas mencionadas por el ex capo del ‘Clan del Golfo’ se encuentra el hoy candidato presidencial Luis Pérez. “Si había un político que si iba mucho a la región (...) en las gaitanistas como en el 2009 fue un ex alcalde de Medellín, él mantenía mucho con Salvador, mi sangre, de la oficina de Medellín que estaba abajo en el Urabá con nosotros. Iba mucho el ex alcalde que ahora es candidato. Mantenía allá en Catalina por todo lado. Este Pérez, Luis Pérez, fue ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia”, dijo ‘Otoniel’ según el auto de la JEP.