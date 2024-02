“Estoy muy triste por la pérdida de los Juegos Panamericanos”: presidente del COC

“Hemos perdido en forma definitiva los Juegos Panamericanos de 2027”, expresó Solano en una rueda de prensa, en la que agregó que está “muy adolorido, muy triste, por la pérdida de los Juegos, que tenían un significado muy grande para el deporte colombiano, para el país”. Lea aquí: Barranquilla no será la sede: Perú y Paraguay, candidatos oficiales a los Panamericanos

Panam Sports le retiró a Barranquilla la sede de los Panamericanos por no cumplir con dos pagos de cuatro millones de dólares, cada uno por los derechos de organización.

Al presidente Gustavo Petro y a su ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, se les achaca no haber hecho las gestiones adecuadas para que Panam Sports mantuviera la sede para Colombia de los Panamericanos.

Solano recordó que cuando las autoridades colombianas empezaron “a hacer este lobby” para acoger los Juegos, él nunca pensó “que ese lobby hubiera sido tan fructífero porque nos dieron los juegos de forma directa, no hubo necesidad de un concurso, no hubo necesidad de ir a hacer lobby a los países y fue una de la alegría más grande que he tenido”.

Sin embargo, añadió que los Juegos “no se perdieron ayer, los Juegos se perdieron el 2 de enero (...) y por todos los incumplimientos que tuvimos nos quitaron los Juegos”.

En este último mes, explicó Solano, los principales atletas colombianos se reunieron con el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, “suplicando que nos devolvieran la sede”. Le recomendamos: Reacciones de sectores políticos tras perder sede de los Panamericanos