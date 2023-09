“Fiscalía me doblegó moral y físicamente”: Nicolás Petro

Luego de que la Revista Semana hiciera público el video de la declaración que rindió ante la Fiscalía General de la Nación tras su captura, Nicolás Petro aseguró que las filtraciones violentan sus derechos y acusó al ente investigador de doblegarlo moral y físicamente.

A través de su cuenta de la red social X, Petro, manifestó: "Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos".