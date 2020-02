“Fui víctima de dos familias criminales”: Aida Merlano

La exsenadora barranquillera Aida Merlano sigue prendiendo el ventilador sobre la presunta red de compra y venta de votos y de corrupción en todo el país.

Merlano, condenada a 15 años de prisión por delitos relacionados con corrupción electoral en Colombia y recapturada en Venezuela, en entrevista con Vicky Dávila en Semana, manifestó que no le he robado nada al Estado, pues sus delitos no fueron por robo, peculado ni enriquecimiento ilícito.

Indicó que su único pecado y error fue tener una relación con Julio Gerlein, persona que dio el dinero y gestionó toda su candidatura al Congreso de la República. “Yo acepto que fallé en el manejo de cómo fue mi elección”, comentó.

Durante la entrevista, Aida cuestionó por qué la Fiscalía General de la Nación luego de allanar su sede de campaña, conocida como la Casa Blanca, y encontrar listados y planillas de personas y 268 millones de pesos en efectivo, solo la capturó a ella y no a su fórmula al Congreso, Lilibeth Llinás, si ninguna de las dos se encontraba en el lugar.

“Llinás era mi fórmula y ella nunca estuvo presa. Si éramos dos candidatas, las dos teníamos que estar capturadas, pero la Fiscalía solo me quería a mi. Sin embargo, quiero dejar claro que ella es una mujer inocente”, dijo.

La exsenadora detalló que las personas que deberían estar capturados por todo el entramado de corrupción en el Atlántico son “Fuad Char, Arturo Char, Alex Char, Faisal Cure, Julio Eduardo Gerleín (hijo) y Julio Gerleín”.