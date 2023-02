Gobierno Petro reactiva solicitud de extradición de Aida Merlano

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el actual gobierno activo nuevamente el pedido de extradición de la exsenadora Aida Merlano, refugiada en Venezuela. Lea aquí: Justicia colombiana pide a Venezuela conocer proceso de Aida Merlano

Durante su presentación en el Congreso de la República sobre la reforma penal y penitenciaria, el funcionario confirmó que se reactivó el proceso de extradición con el gobierno de Venezuela.

“El trámite está reactivado y en su momento habrá resolución que depende principalmente del estado venezolano, si la concede o niega. Ahora que se han reactivado las relaciones diplomáticas con el país, hemos comenzado el trámite de nuevo”, expresó el ministro.

No obstante, dejó en consideración el tiempo que se puede demorar, ya que “ese trámite no es rápido, no por este caso, ni por la justicia colombiana o venezolana. Hay que hacer un trámite en Colombia y otro trámite en Venezuela que tienen pasos judiciales que se hacen con garantías”.