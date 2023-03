Gobierno y Fecode llegan a acuerdos frente a peticiones de maestros

Según lo mencionado por la jefe de la cartera de Educación, dicho encuentro sirvió para reflexionar sobre algunos puntos clave que ocupan la agenda educativa, temas que ya se habían presentado por Fecode a través de un pliego de peticiones, entre estos garantizar que un mayor número de estudiantes tengan acceso a la educación de calidad, entre otros aspectos. (Le puede interesar: “Jamás me ha entregado una hoja de vida”: Prada tras escándalo de Nicolás Petro)

La reforma al SGP fue uno de los temas principales en dicha reunión. Para el presidente de Fecode, Carlos Rivas, los ajustes se deben hacer a través del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se incluyan temas de agua potable y saneamiento, sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró que esta debe tramitarse para el segundo semestre de 2023.

Por otro lado, Rivas aseguró que el mandatario colombiano se comprometió a respetar la ley 91 de 1989, la cual hace referencia al sistema de salud que tienen los docentes, “por eso en la reforma a la salud aparece el régimen de los maestros como un régimen de excepcionalidad, hasta que no se resuelvan los problemas de la red hospitalaria en Colombia y hasta que no se pueda desarrollar la propuesta de salud, pues mantendremos los maestros nuestro régimen”. (Lea también: ¿Quiere trabajar o estudiar en el exterior? No se pierda esta convocatoria)

En esa misma línea, otros puntos que se tocaron en la mesa están relacionados con los docentes provisionales, donde Rivas le planteó al presidente que sin vulnerar el principio constitucional de meritocracia, existe la necesidad de constituir una mesa con la Comisión Nacional del Servicio Civil, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y Fecode para buscar un concurso especial para maestros que llevan más de 20 años en provisionalidad.

Finalmente, en temas relacionados con nivelación salarial, ascensos, reubicaciones, el voluntariado que se plantea en el artículo 103 del Plan Nacional de Desarrollo se irán desarrollando y trabajando en una mesa que inicia el próximo 9 de marzo con el Ministerio de Educación.