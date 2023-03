“Jamás me ha entregado una hoja de vida”: Prada tras escándalo de Nicolás Petro

Pese a que la opinión pública asumió que se trataba de puestos en el Gobierno, lo cierto es que el chat no especificaba sobre qué eran esos cupos y para qué se usarían, un punto que alegó Prada este lunes. Le puede interesar: Ministra Carolina Corcho confirma que se reunió con Nicolás Petro

Sobre esto, el ministro Prada aseveró que Nicolás Petro “jamás me ha entregado una sola hoja de vida” y que él “no entrega cupos”.

Tras decir que ni él mismo sabe a qué cupos se refería Nicolás, el ministro del Interior aseguró que conoció al hijo del presidente durante la campaña y que se ha reunido con él en dos ocasiones entendiéndolo como uno de los líderes del Pacto Histórico en el Atlántico.

“El año pasado tuve dos reuniones con él. Jamás, óigamelo bien, jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre a una persona. Jamás hemos hablado de cupos porque en mi lenguaje no existe la palabra ‘cupos’ en el Ministerio, no es una palabra usual mía ni lo de adjudicar 10 cupos de nada”, manifestó Prada.