Gustavo Petro continúa defendiendo a expresidente Pedro Castillo

¿Qué le pasa a Petro con la Bienestarina? Le ordenó al ICBF no comprarla

¿Qué le pasa a Petro con la Bienestarina? Le ordenó al ICBF no comprarla

“La violación de la convención americana de DDHH es manifiesta en el Perú. No puedo pedirle al gobierno venezolano que reingrese al sistema interamericano de DDHH y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en el Perú”, afirmó Petro.

La violación de la convención americana de DDHH es manifiesta en el Perú. No puedo pedirle al gobierno venezolano que reingrese al sistema ineteramericano de DDHH y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en el Perú.

En las últimas horas Castillo publicó una carta en sus redes sociales en las que manifestó que él no ha cometido ningún delito.

“Jamás he cometido delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares”, expresó Castillo.

Y reiteró el expresidente: “Además de dejar como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos. Yo no he cometido delito de conspiración. Quienes sí lo han hecho son aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones, han venido maquinando la caída de mi Gobierno”.

(Le puede interesar: Expresidente Pedro Castillo permanecerá detenido por 18 meses en Perú)