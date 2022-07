Gustavo Petro dice que ofrecería cese al fuego bilateral al ELN

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego, anunció que está dispuesto a decretar un cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN si esta se sienta a negociar un proceso de paz definitivo. (Petro ya habló con Maduro: confirmó que no lo invitará a su posesión)

En particular señaló que “se reabre el mensaje que he enviado no solo al ELN, sino a todas las agrupaciones armadas vigentes hoy en Colombia, y es que llegó el momento de la paz. A través de diversos instrumentos lo que yo solicito es cese al fuego, que será bilateral. Comienzo de negociaciones judiciales en la mayoría de las casos, y negociaciones políticas en la minoría de los casos para lograr que se acabe la guerra en Colombia”. (¡Atención! Gustavo Petro designa tres nuevas ministras)