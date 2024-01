Gustavo Petro se defiende de críticas por casa arrendada para Foro Davos

Gustavo Petro

La casa objeto de críticas tiene en la fachada imágenes de playas del Caribe y el Pacífico y el lema ‘Colombia the country of beauty’ (’Colombia país de la belleza’), y por dentro información turística sobre el país, algo que defendió la directora de Procolombia, Carmen Caballero, ya que, según dijo, “otros países y empresas del mundo” también tienen “vitrinas de promoción”.

Las críticas, no obstante, llegaron por parte de la oposición ante esta estrategia.

“¿Cómo es esto? Petro se la pasa hablando mal del capitalismo y del Foro Mundial Económico (sic) en Suiza, pero se gasta 4.588 millones de pesos alquilando una casa en Suiza por 4 días”, cuestionó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Al respecto, Petro respondió hoy ante los periodistas en Ciudad de Guatemala: “La senadora cree que esa casa se arrendó para que nosotros durmiéramos ahí; es una mente muy cerrada”.

La prensa se hizo eco de la polémica, principalmente después de que se anunció que Petro no iría a Davos, y algunos críticos consideraron un derroche el alquiler y más si el presidente no la iba a usar, aunque el jefe de Estado finalmente confirmó su viaje y aclaró que el inmueble no será una vivienda para la delegación del Gobierno sino un medio de divulgación publicitaria.