Ingrid Betancourt le responde a Petro: “Es un comentario machista”

“Me parece que no es ninguna acusación, es un comentario soez, muy machista, profundamente machista, no propio de un presidente”, dijo Betancourt.

Betancourt criticó al mandatario por sus comentarios al responder sobre el incidente y lo acusó de machismo. Petro aseguró en su respuesta que recibió a Ingrid en Bélgica junto a su novio de ese momento, Carlos Alonso Lucio, y señaló que le rompieron una cama. “Es una de las personas que no me hubiera gustado conocer”: Petro a Íngrid

Recordó la visita a Petro en Bélgica y contó cómo fue recibida por la esposa de Petro, Mary Luz Herrán, y cómo encontraron a Petro tirado en el suelo de su casa. Contrario a lo que había dicho anteriormente en una entrevista con la revista Semana, Betancourt afirmó que el incidente sí fue mencionado posteriormente con Petro y fue tratado de “manera jocosa”.

La versión de Betancourt sobre el incidente en Bélgica fue confirmada por Carlos Alonso Lucio, quien era su novio en ese momento y también estaba presente en la visita. Petro lamenta muerte de niña de 6 años tras cruzar la selva del Darién

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió a las acusaciones de Betancourt calificándola como una “mala persona” y negando tajantemente todas las acusaciones. “Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida. Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia”, escribió Petro.