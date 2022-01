La zozobra y el miedo se respiran en Arauca, ¿qué está pasando?

En el corregimiento rural de Botalón, en Tame, Arauca, cientos de personas salieron en la tarde de este lunes a las calles, a marchar y a pedir al Gobierno nacional protección ante los recientes hechos de violencia que opacaron el comienzo de año en esta zona del país. Lea: Alertan sobre situación de violencia armada en tres municipios de Arauca

“Le decimos no más a la guerra, no más a la violencia, no más a todo lo que vivimos el día de ayer. Estamos asustados, tenemos miedo, hacemos un llamado a los organismos nacionales y e internacionales... Necesitamos corredores humanitarios, el pueblo tiene miedo, pero no nos vamos a resignar”, fueron las palabras de una de las marchantes.