Ley de arbitraje quedó ‘enredada’ y se pone en riesgo $15 billones para 2024

Esta semana se esperaba que las comisiones primeras conjuntas sesionaran, pero ante la falta de tiempo porque hubo prioridad en las plenarias, pero además porque el gobierno no socializó el proyecto con los senadores y los representantes, finalmente decidió quitar el mensaje de urgencia y así ya resignó el mismo hasta las sesiones de febrero.

Sobre esta situación, el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, manifestó que “es una falta de planificación, presentaron el proyecto en diciembre, debieron haberlo presentado cuando incluyeron en el presupuesto 15 billones para la vigencia del 2024 y debieron haber incluido la fuente fiscal y no la incluyeron”.

Insiste el senador que “con eso ellos pensaban recaudar 15 billones, pero el Comité de Regla Fiscal dijo que no era cierto ese planteamiento, pero además de eso, cuando el Gobierno presenta al presupuesto los 15 billones debió inmediatamente generar una fuente de financiamiento y decir cómo lo hacía, pudo haber sido la tributaria o pudo haber sido el proyecto de ley que presentaron a última hora”.

Finalmente declaró que “lo grave es que el Gobierno no incluyó la fuente de financiamiento, sino que hasta ahora esta última semana nos enteramos de un proyecto de ley con mensaje de urgencia, que será retirado. Hubo falta de planeación y eso quiere decir que esos 15 billones no existen, son de mentiras, son inciertos y no van a ser reales para el próximo año 2024”.