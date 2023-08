Lo que dijo el superintendente de salud sobre las EPS

La Superintendencia de salud se refirió a la presunta crisis financiera de las EPS, manifestando que los colombianos tienen derecho a exigir atención en salud digna y las entidades de salud a garantizar el servicio, mientras continúen recibiendo los recursos del Estado

Luego del mensaje de varias EPS, las cuales tendrían crisis financieras que podrían afectar los servicios, el superintendente de salud, Ulahí Beltrán López, enfatizó que “Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a Unidad de pago por capitación (UPC)”. Lea aquí: ¡Preocupante! Tres EPS reportan problemas para operar después de septiembre

El funcionario indicó que desde el ente de control y vigilancia se realiza un seguimiento estricto a la garantía de la prestación de los servicios a los afiliados y al buen uso de los recursos públicos del sistema, para que se haga efectivo el goce del derecho constitucional a la salud.

“En este primer año de gestión de esta Superintendencia del cambio, se han intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control que propenden por la garantía integral del acceso al derecho fundamental a la salud, así como se han adoptado las medidas pertinentes para proteger del daño a los afiliados por falta de atención y a los recursos públicos destinados para el goce efectivo del derecho a la salud”, manifestó Beltrán López.