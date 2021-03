Los pro y los contra de la reforma tributaria planteada por el Gobierno

Con la próxima reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda proyecta recaudar 25 billones de pesos, que se invertirán en apoyar programas sociales así como en sanear las cuentas fiscales del país. A propósito de que se radicará la reforma después de Semana Santa, algunos expertos precisan lo pro y los contras de los puntos que, hasta el momento, se conocen que podría incluir el documento final.

En términos generales, los expertos coinciden en que quienes más tienen más deben aportar, por lo que están de acuerdo en gravar las pensiones más altas. “Es una medida adecuada, sobre todo, para las pensiones altas en Colombia que tienden a estar subsidiadas por el sistema pensional que tenemos”, aseguró Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario.

Sin embargo, algunos advirtieron que la medida no debe afectar a la clase media. “Si se está hablando de verdad de megapensiones, me parece que atendería al criterio de progresividad. (...) Esperemos a ver qué dice el Gobierno, pero si fuera por encima de mesadas de 3 millones de pesos me parece que no estaría bien, estaría afectando a la clase media”, explicó Gonzalo Hernández, director de investigaciones y docente de la Universidad Javeriana.

Por otro lado, pese a la recomendación de hace unos días de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, la reforma no incluiría la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, punto con el que están de acuerdo los expertos, pues afirman que es una fuente de financiación importante para la Nación, sobre todo en un momento de recuperación económica.

“No se debería eliminar porque el impuesto del 4x1.000 representa cerca de $8 billones. Después del impuesto de renta y del IVA, es el tercer impuesto más importante para el recaudo. Y aunque puede generar algún tipo de distorsiones, la Comisión Tributaria no recomendó como se cubriría el desmonte de ese 4x1.000”, señaló Hernández.

Frente al IVA hay posiciones divididas, pues para algunos la categoría de bienes exentos sí debe eliminarse, como lo propondría el Gobierno Nacional, mientras que para otros la reforma no debe enfocarse en este tributo.