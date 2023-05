Mancuso: “Gustavo Petro y Álvaro Leyva eran objetivos militares del DAS”

“Todo lo que tuviese que ver con izquierda, José Miguel Narváez lo consideraba un enemigo de la nación colombiana”. Las palabras fueron pronunciadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso durante su tercer día de audiencias frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Narváez fue director del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El exjefe de las AUC aseguró que tanto Gustavo Petro como el canciller Álvaro Leyva fueron considerados por el DAS como objetivo militar, es decir, pudieron ser asesinados. Mancuso también aseguró que Narváez pensaba que Piedad Córdoba era un peligro para el país y que había que acabar con ella. Lea aquí: Salvatore Mancuso dijo que Jaime Garzón fue asesinado por una burla

Las palabras de Mancuso

“Todo lo que tuviese que ver con izquierda, él (José Miguel Narváez) lo consideraba un enemigo de la nación colombiana. Lo consideraba especialmente aquellos que iban a acceder a puestos de poder cargos públicos políticos. Él inmediatamente nos señalaba que eran unas personas, que eran los voceros que hacían parte de las estructuras, no solamente de la representación política de estas estructuras, sino que en determinado momento, al no poder tomarse el poder por las armas lo harían a través del ejercicio democrático de la política, que estando ellos en el poder, como se refería al doctor Gustavo Petro y se refería también al señor Leyva, para colocar unos ejemplos, decía que no se podía permitir la participación de ellos, porque Leyva, primero, era un vocero, miembro de la guerrilla; que Leyva Durán era una persona que desde siempre había defendido los intereses de la guerrilla haciéndole daño al país con esto, porque con las guerrillas no se podía negociar, que las guerrillas había era que acabarlas”, aseguró Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Actuamos (las AUC) contra personas que tenían que ver con el gremio del periodismo... periodistas que, de alguna u otra manera, atacaban de manera abierta y frontal las alianzas que teníamos con la fuerza pública y con las instituciones del Estado”, declaró.