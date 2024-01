Más de 2 mil adultos obtuvieron título de bachiller por validación en 2023

Esta modalidad proporciona una oportunidad para aquellos que no completaron su ciclo educativo formal.

“Esta es una gran oportunidad para que aquellos que no culminaron su ciclo educativo obtengan el puntaje requerido y por ende su título de bachiller y así poder continuar con su proceso de acceso a la educación superior en Colombia”, afirmó Blandón.

Es importante destacar que esta prueba está destinada a aquellos que no iniciaron o no terminaron su educación media, no a quienes completaron su ciclo académico a través de cursos de validación.

La próxima aplicación de este examen está programada para el domingo 7 de abril de 2024. Las inscripciones para el registro ordinario estarán abiertas hasta el jueves 11 de enero de 2024, y para el extraordinario, del lunes 15 al viernes 19 de enero de 2024. Los interesados pueden inscribirse ingresando en: www.icfes.gov.co