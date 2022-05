“Me avergüenzo de mí misma”: Aida Merlano pide perdón a Julio Gerlein

En mi audiencia de la Corte me retracté de lo que dije de tu hija, tuve ese gesto de retractarme para no causarte problemas”.

Aida Merlano.

“Yo no grabé esas conversaciones. Si se te olvidó o si no lo recuerdas, esas conversaciones fueron desde el inicio que comenzamos a conversar desde un teléfono que obviamente todas las llamadas me grababan. Pero yo nunca las utilicé para nada, pero sí las tenía ahí desde el inicio. (...)en algún momento yo voy a romper el silencio en el proceso que tengo y voy a exonerar a todo lo que tenga que ver con tu familia de las responsabilidades”, dice.

Y agrega “por tu edad y por tu independencia nunca vas a tener problemas. Ya los procesos tuyos están avanzados y ya no pueden coger nada de lo que salió de la Corte porque sería cosa juzgada. (...) ya tú te blindaste. Mi intención no fue hacerte daño pero sí fue muy doloroso”.

Entre sollozos, la excongresista recordó a Gerlein la relación sentimental que mantuvieron en el pasado. “Tú no te mamaste ninguna cachera (...) yo sí tenía un sentimiento sincero por ti, yo preferí quedarme contigo. Me pesa porque sé que nunca más nos vamos a volver a hablar, claro que lo sé, me duele que estés mal, sabía que te ibas a poner mal, pero yo he estado mal cuatro años, he sufrido cuatro años y muchas personas se burlaron de mi sufrimiento y no recibí apoyo de nadie”.