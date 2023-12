Mindefensa reconoce acuerdo con Emc para que Ejército abandonara El Plateado

El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha confirmado la existencia de un acuerdo entre el Gobierno y las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, que implicó la retirada del Ejército de El Plateado (Cauca) después de las elecciones de octubre.

“En cuanto al acuerdo que se presentó en aquella ocasión por la comisión de la delegación del gobierno, para desarrollar el plan democracia en El Plateado, esto venía vinculado a un hecho que ya había sido discutido con Fuerzas Militares, que inclusive yo mismo lo había planteado antes del 29 de octubre, antes de que se hiciera ese acuerdo”, dijo Velásquez. Lea aquí: Justicia Penal abre investigación a sargento que agredió a mujer soldado

Velásquez admitió su apoyo a la decisión de retirar al Ejército de la zona de El Plateado un día después de las elecciones. Explicó que este acuerdo estaba vinculado a discusiones previas con las Fuerzas Militares, y destacó que ya había planteado la propuesta antes del 29 de octubre. Lea aquí: Eliminación del secuestro, punto álgido del quinto ciclo de diálogos con Eln

El Ministro justificó el acuerdo argumentando que el Ejército no tiene una vocación urbana y que no está destinado a permanecer en centros poblados. Agregó que se planificaba el reemplazo inmediato del Ejército en el área urbana de El Plateado por la Policía Nacional, y se estaban realizando preparativos con UNIPEP para garantizar la presencia continua de la Policía Nacional en la localidad. “Y es que el Ejército no tiene por vocación la permanencia en centros poblados”.