“No he pensado en renunciar, pero no quiere decir que no me vaya”: Canciller

En entrevista con revista Semana, dijo: “No voy a conciliar, no lo haré porque me acompaña la razón, la verdad, el derecho y, sobre todo, la Constitución”.

A pesar de la recomendación que han hecho los propios funcionarios del ministerio, el canciller, Álvaro Leyva, se ratificó en que no va a conciliar con la firma Thomas Greg & Sons por la controversia sobre la licitación de los pasaportes. Lea también: Canciller Álvaro Leyva está de visita en Haití, ¿a qué se debe?

En su diálogo con la publicación, Leyva reconoció que varios funcionarios de la entidad, además de la agencia de defensa jurídica del Estado han recomendado conciliar con la firma, pero manifestó que esa es solo una sugerencia, que no es vinculante, y que la última palabra sobre si conciliar o no, la tiene él como canciller.

Ante la pregunta de la revista de si el presidente Petro lo acompaña en esa decisión, Leyva aseguró que no necesita hablar con él para una cosa tan obvia.

Dijo que la Constitución no permite que un proceso licitatorio se diseñe para que lo obtenga un solo proponente y por eso él tenía la razón cuando declaró desierta la de los pasaportes. Negó tener algún interés en que el contrato se adjudique a otra empresa y se ratificó en que nunca gritó a Martha Lucía Zamora en las oficinas de Palacio. Dijo que si lo hubiera hecho, el presidente se hubiera enterado.