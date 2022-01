Para el 62% de los usuarios el acceso a la salud es bueno: Minsalud

Así mismo, el estudio reveló que en 2021, el 86,19% (9 de cada 10 usuarios) no han tenido una intención real de interponer una tutela, derecho de petición, o PQR ante su EPS.

En materia del trato del personal asistencial (médicos, enfermeras, terapeutas, etc.), en 2021 el 87,4% de los encuestados afirmaron estar satisfechos con estos.

Por su parte, la Organización para la Defensa del Paciente rechazó la medición del Ministerio de Salud porque, según dice, no se compadece con la realidad de los usuarios y pacientes del país.

“Una encuesta realizada con 18.000 personas no puede evidenciar la realidad de 50 millones de habitantes del país. No es cierto que cuatro de cada cinco usuarios de EPS se sientan satisfechos con los servicios de salud. Al contrario, a diario, miles de personas se quejan porque los servicios de Salud de las EPS son tardíos, porque niegan servicios, no entregan medicamentos”, dijo el director de la Organización Defensa del Paciente, Francisco Castellanos.