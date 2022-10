Particulares mensajes de Gustavo Petro en su visita a Cauca, ¿qué dijo?

La visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al Cauca, no pasó desapercibida por los comentarios y afirmaciones que hizo, algunos de los cuales llegaron a redes sociales y desataron fuertes críticas.

Uno de los más cuestionados fue cuando, en medio de la clausura de la Minga Política y Cultural, en Caldono, el mandatario colombiano aseguró que el mayor enemigo del Gobierno es interno.

“El primer obstáculo de un Gobierno es su propio interior, sus normativas, los procedimientos construidos y escritos a través de normas durante décadas por personas que pertenecen o pertenecieron a sectores sociales que no son propiamente los que nos han dado el triunfo”, expresó el mandatario.

En otro evento, el presidente criticó que la vicepresidenta, Francia Márquez, no pudo acompañarlo, a pesar de que nació en el departamento, en el municipio de Suárez, y es muy cercana a las reivindicaciones de las comunidades de esa zona del país.

“¿Por qué no está Francia aquí? Porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que donde está el presidente no puede estar la vicepresidenta porque nos pueden matar a los dos, entonces es un papayazo, pues eso dice el decreto, nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está”, explicó el presidente.

Petro también se refirió a la diplomacia y lo simbólico que ha sido que personas como la embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Leonor Zabala, representante de la comunidad indígena, o como el embajador ante Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, de la comunidad afrodescendiente, representando al país en puestos diplomáticos.

“Ese aparato estatal es un acumulado de historias que tiene que ver con la dominación social, con las élites. Corresponde a la creencia que la representación, por ejemplo, diplomática de Colombia solo puede pertenecer a los herederos de los esclavistas. Por eso el principal rival del Estado, del Gobierno está en su interior, es un enemigo interno”, expresó el mandatario.