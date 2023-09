Pasajero italiano grita y golpea a empleadas de Avianca en El Dorado

Tres empleadas de la aerolínea Avianca fueron agredidas por un hombre de nacionalidad italiana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, este viernes 22 de septiembre en horas de la tarde.

Al parecer, según indicó la empresa, la agresión se habría presentado porque no le permitieran tomar su vuelo con destino a Nueva York, después de que se dieran cuenta que no tenía su documentación completa. No portaba consigo el documento conocido como ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje). Le recomendamos: ¿Va a tramitar el pasaporte? Tenga en cuenta los requisitos