Petro convoca a los colombianos a “marchar por la vida” desde Nueva York

Petro sufrió un incómodo momento al iniciar su discurso cuando varios de los presentes se levantaron de sus asientos y lo ignoraron porque se había dado un corto receso. Luego de esperar unos minutos, el mandatario comenzó. “¿Cuál la diferencia entre Ucrania y Palestina? ¿No es hora de acabar ambas guerras, y otras, y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta?”, dijo Gustavo Petro en su discurso de la ONU. Lea también: Petro y presidente de Panamá hablan sobre crisis migratoria en el Darién

“Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de Paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida”, continuó el presidente.

“Así podremos financiar el plan Marshall por los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia social y ambiental en el planeta, el Plan para superar, mitigando y adaptando, la crisis climática que es la crisis de la vida”, explicó Petro ante los jefes de Estado de otros países.