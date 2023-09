Petro sobre ataque cibernético a IFX Networks: “son guerras entre empresas”

Gustavo Petro.

El jefe de Estado recordó que en el pasado se propuso la creación de una agencia de ciberseguridad como parte del Plan Nacional de Desarrollo: “le habíamos propuesto al Congreso en el PND desarrollar una agencia de ciberseguridad y algún muy inteligente congresista dijo que era para chuzar personas y dañó la aprobación en el Congreso”, declaró Petro, al parecer haciendo referencia al congresista Miguel Uribe Turbay que se opuso a la aprobación del artículo 307 por el Legislativo.

Uribe Turbay, por su parte, aclaró que su objeción se basó en preocupaciones sobre la discrecionalidad y la potencial violación de derechos fundamentales de privacidad e intimidad de los ciudadanos al crear la agencia a través de facultades extraordinarias.

“Nunca me opuse ni me he opuesto a la necesidad de una Agencia de Seguridad Digital, me opuse a que se creara esta entidad a través de facultades extraordinarias, es decir, dándole discrecionalidad absoluta al gobierno de crear una agencia que podía violar los derechos fundamentales de privacidad e intimidad de los colombianos, a través de un orangután en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, explicó el congresista del Centro Democrático.