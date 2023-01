Polémica por contratos de Gobierno Petro con influenciadora Lalis

1. Laura Daniela Beltrán Palomares conocida como LALIS recibió un primer contrato para asesor la estrategia de Tik Tok que duró 2 meses y fue por $10.645.161. Lo extraño es que la cuenta de Tik Tok de @colombiacompra no tiene ni un solo video o publicación. Sigue 👇🏻 pic.twitter.com/DXiRK76SHZ

Caso Pecci: Margareth Chacón, trasladada a la cárcel pese a no aceptar cargos

No solo es el queso, ¿por qué está tan costoso el plátano en Cartagena?

De ahí que el senador del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, afirmó: “el problema no eran los contratos, era que ellos no eran los contratistas”. Añadió que “el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada”.

La críticas al Gobierno se dan porque mientras la creadora de contenidos tiene asegurada la financiación pública para sus publicaciones para todo 2023, otros contratistas del Estado deben renovar sus convenios cada cuatro o cinco meses porque quienes hacen esos acuerdos les indican que no pueden firmarse compromisos a largo plazo.

El problema no eran los contratos, era que ellos no eran los contratistas. 😵‍💫

Lideraré proyecto de ley que obligue a todo creador de contenido o influencer de red social a revelar quién le paga. Si cuentan con “sponsor”, entonces que eso quede claro en TODOS sus videos, trinos y posts. La gente merece saberlo. No más manipulación ni falsos activismos.

Este contrato de 2022 para hacer videos en Tiktok y la entidad no publicada ni el primero. ¿Entonces? Y revisen las evidencias de sus informes de cuenta de cobro... pic.twitter.com/0AqUUJOfKv

Daniel Briceño también denunció que, en medio de esa contratación, también se estaría beneficiando el periodista y político Hollman Morris, esto desde una empresa llamada We Love Data.

Cómo la “oposición” descubrió que trabajo, además aprovecho para contarles que amo trabajar en lo que con tanto esfuerzo estudié. Que me esfuerzo por seguir construyendo País y que es una chimba trabajar en el gobierno del CAMBIO❤️

Hasta el momento el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre la contratación. En medio de una entrevista en Caracol Radio, al secretario general de la Presidencia de Colombia, Mauricio Lizcano, cuando fue abordado sobre el caso, aseguró que aún no conocía el tema y por tal motivo prefería no pronunciarse.