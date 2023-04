¿Qué tan libre puede ser realmente el divorcio sin mutuo acuerdo?

Actualmente para que se pueda lograr un divorcio o cesación de efectos civiles debe cumplirse con una serie de causales establecidas en el articulo 154 del código civil, que incluyen el consenso entre las partes, o, en caso de que no lo haya, que se logre probar que existieron relaciones fuera del matrimonio, malos tratos, embriaguez o consumo de sustancias alucinógenas, entre otras.

No obstante, el proyecto busca que para lograr el divorcio solo se necesite la decisión propia sin necesidad de ninguno de los requisitos anteriores. Solo con la voluntad de una de las partes.

La ponente, la congresista Katherine Miranda, ha explicado que, si se aprueba el proyecto, la persona interesada en divorciarse solo tendrá que presentarse ante un juez y expresar su deseo para que este lo ordene de manera unilateral y sin que su pareja pueda oponerse.

La iniciativa, que está a un debate de convertirse en ley, contrasta con un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que estableció que las deudas contraídas por una pareja pueden seguir vigentes aunque la pareja ponga fin a su unión.

Así lo manifestó la Sala de Casación Civil al resolver una acción de tutela sobre la terminación de su relación por parte de un hombre y una mujer que vivieron por más de 15 años y que conformaron una unión marital de hecho.

Durante la liquidación de la sociedad patrimonial ante un juez, la pareja acordó incluir en partes iguales un lote, una casa, un automóvil y una camioneta, y también contemplaron las deudas de un crédito hipotecario por 101 millones de pesos para una vivienda, impuestos prediales e impuestos de vehículos. Lea también: “Cero cachos”: la polémica ley que busca fortalecer a las familias

Sin embargo, no incluyeron en los pasivos otras deudas que había asumido el excompañero permanente, como un crédito hipotecario y los créditos de dos carros.

Cuando el excompañero permanente solicitó incluirlos, el juez de familia y el Tribunal Superior le negaron la posibilidad argumentando que las deudas eran personales y no de la pareja.

Tras una tutela, el caso llegó hasta la sala de casación civil y agraria de la Corte Suprema de Justicia, quien le dio la razón al demandante, encontrando que se le vulneraron los derechos.

La Corte señaló que, contrario a lo dicho por el juez y el tribunal, las deudas contraídas mientras la sociedad conyugal o patrimonial estuvo vigente, se presumen sociales, o sea de la pareja, y no personales.

“Presumir lo contrario generaría un desequilibrio patrimonial, pues implicaría que mientras los bienes sí se distribuyen en partes iguales, los pasivos serían responsabilidad exclusiva del cónyuge o compañero que lo contrajo”, se expresa en el fallo.

Así, mientras el Congreso busca simplificar los procedimientos para que una pareja se divorcie, la justicia recuerda que la ruptura de una pareja deja muchos cabos sueltos que deben resolverse.

Al respecto, Wilson Murillo, abogado de familia Universidad Manuela Beltrán, asegura que, si bien el legislador puede facilitar las causales para que una pareja se divorcie, no pueden pasarse por alto temas como las deudas que quedan de una unión.

“Sería injusto que yo me entere de que mi pareja se divorció de mí y tras de eso me dejó con las deudas. Las deudas son adquiridas por los esposos conjuntamente y el proyecto de ley no puede desconocer el principio de solidaridad conyugal”, dice.

Esto también lo expresa Luis Alfonso Acevedo, director corporativo de Centro Jurídico Internacional: ”este proyecto de ley no es claro porque toca muy someramente cómo debería plantearse la propuesta de divorcio, pero no es claro en cuanto a cuáles seria las situaciones que deberían tenerse en cuenta para la distribución de los pasivos y como quedarían en cabeza de ambos cónyuges”.