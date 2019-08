¿Se está quedando sola Colombia para enfrentar crisis migratoria de venezolanos?

Colombia parece haber quedado sola en la lucha que abanderó hace unos meses para que la región asumiera el fenómeno de migrantes venezolanos como un problema que no solo afecta las fronteras del vecino país, sino como una cuestión hemisférica.

Muestra de ello fue la reciente decisión de Ecuador de restringir el paso de estos ciudadanos a través de la imposición de visas, y que a pocas horas de haberse implementado ha generado todo tipo de dramas humanitarios en los alrededores del Puente Internacional Rumichaca, en Pasto, Nariño.

(Lea aquí: Colombia activa contingencia por migrantes venezolanos que no pudieron pasar a Ecuador)

Según Migración Colombia, en Rumichaca, zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, durante el pasado fin de semana cruzaron más de 11.000 migrantes venezolanos, previo a que entrara en vigencia la medida que pide visa a los ciudadanos de este país en territorio ecuatoriano, lo que significó un aumento del flujo migratorio en un 30%.

El canciller Carlos Holmes Trujillo, salió al paso a la medida tomada por Ecuador y aseguró que hacer este tipo de restricciones perjudicará a la población migrante debido a que los obligará a cruzar por pasos no autorizados, estimulando la delincuencia, la trata de personas y poniendo en riesgo su integridad.

Agregó que esta decisión impide que los Estados identifiquen debidamente a la población que ingresa a su país, generando que no se sepa con certeza la cifra de migrantes que se quedan para poder implementar las políticas necesarias y adecuadas para la atención de esta población.

Para el analista Mauricio Jaramillo, esta decisión de Ecuador podría hacer que aumente el flujo de migrantes venezolanos a Colombia y con ello las presiones al Estado en temas como salud, educación, empleo, entre otros, teniendo en cuenta que el contexto actual permite asegurar que la crisis económica y política que ha generado este fenómeno no terminará ni en un corto ni en un mediano plazo.

Sin embargo, advierte que el Gobierno ha hecho bien haciendo hincapié en que el tema se debe manejar en corresponsabilidad con los Estados, pero que debido a la cantidad del flujo migratorio algunos gobiernos como Chile, Perú, Brasil y ahora Ecuador, han optado por este tipo de restricciones.

Según el analista, el error de Colombia no estuvo en hacer un llamado internacional para enfrentar la crisis, sino en cerrar todo tipo de canal diplomático con el Gobierno de Nicolás Maduro y que ese hecho le está pasando factura debido a que no se puede tratar de resolver este fenómeno si no se tiene un diálogo con todas las partes involucradas.

“Nos está costando caro porque necesitamos a las autoridades del otro lado de la frontera. Ahí el reconocimiento de Juan Guaidó sirve muy poco. El Gobierno de Guiadó, pese a que hay mucha gente que lo reconoce, no tiene control sobre la frontera, no le sirve a Colombia como interlocutor del otro lado”, añadió Jaramillo.