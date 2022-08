Tenis en un evento diplomático, ¿está mal?

Las críticas se centraron en la “falta de protocolo” de la ministra por usar tenis en una reunión de ese nivel. Sin embargo, las voces de apoyo hacia Vélez fueron mayoría. Incluso crearon el #SpamDetenis en Twitter, en el que cientos de usuarios -en su mayoría mujeres-, publicaron fotos de sus atuendos con el calzado deportivo para ir a trabajar más cómodas.

Pero, ¿está mal?

Según Ángela Useche, consultora de moda y experta en temas de calzado y marroquinería, recuerda que en los años 80 no era muy bien visto usar tenis con trajes más elegantes, “entonces la gente del espectáculo rompió los esquemas apareciendo en los eventos con tenis o zapatos deportivos, tradicionalmente llegaban en converse”.

Es precisamente la industria del entretenimiento la que le ha dado el aval a esta combinación de prendas en las que prima la comodidad.

Sin embargo, Useche detalla que la política es un escenario muy distinto al del entretenimiento, “y reitero que cada vez más esas etiquetas de cómo vestir se vuelven obsoletas, sin embargo, la formalidad en algunos escenarios se mantiene, como lo es en la política”.

Política y moda

Específicamente los cargos que tienen que ver con diplomacia y política se mueven en espacios sociales en los que en moda prima la masculinidad y el traje tradicional, “incluso las mujeres que participan en política tienden a usar cosas muy similares a las de los hombres en trajes ejecutivos”, detalla la consultora.

Un ejemplo es Angela Merkel, quien fuera canciller en Alemania desde 2005 a 2021, “ella lucía sus trajes con una paleta de color muy similar a la de la Reina Isabel II (mujeres fuertes en política) y sus trajes y zapatos han sido clásicos, básicos”, cuenta Useche quien precisa que esa no es una regla absoluta y que eso no implica que esa formalidad sea la utilizada por todo el mundo.

Es que hoy las reglas están para romperlas y mucho más en moda. La premisa que ha reinado en el vestuario de la política y los negocios es que menos es más, “y existe una tradición muy fuerte en Europa y Estados Unidos de mantener esa formalidad masculina. En otras regiones no es una regla, América latina, África, algunas partes de Asia se rigen más por sus tradiciones locales y culturales”.

“Ni lo uno no lo otro”, responde la consultora de moda, “simplemente fue fiel a su estilo, con el que se sentía cómoda para asistir a la reunión y transmitir sus ideas. Sin embargo, a donde fueres has lo que vieres dice el adagio, si la etiqueta lo exige se debe respetar, en este caso no existía esa solicitud, así que bien por la personalidad de la ministra y su estilo contemporáneo”, concluyó.

Habrá otros escenarios en los que la etiqueta le exija un calzado más formal, pero como las reglas en moda ni son categóricas ni absolutas, a lo mejor se atreve a romperlas.