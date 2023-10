Tribunal da validez a testimonio de Juan Monsalve en el caso contra Uribe

El intento de la Fiscalía por desestimar el testimonio del condenado Juan Guillermo Monsalve Pineda, testigo estrella contra el expresidente Álvaro Uribe, no resultó. A esta hora, el Tribunal de Bogotá sigue analizando la solicitud de preclusión presentada por el ente acusador.

La Corte Suprema validó el testimonio de Monsalve y reprochó las visitas de Cadena. No obstante, cuando el proceso pasó a manos de la Fiscalía por la renuncia de Álvaro Uribe al Congreso tras su detención domiciliaria ordenada por la Sala de Instrucción, la Fiscalía cuestionó la legitimidad de Monsalve como testigo.

Este viernes, el Tribunal dijo que la argumentación de la Fiscalía para descartar a Monsalve no era suficiente. El fiscal Javier Cárdenas, en primer lugar, intentó sostener que Monsalve no había sido paramilitar, y por eso no podría dar cuenta de la creación de un bloque Metro o de la participación de Uribe Vélez.