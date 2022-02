Víctimas no aceptan preacuerdo para que Jhonier Leal pague 26 años de cárcel

Este preacuerdo, que fue propuesto por el ente acusador, de acuerdo con Elmer Montaña, abogado de la familia Leal, indica que Jhonier deberá pagar una pena entre los 25 y los 26 años de cárcel y una multa de 200 salarios mínimos mensuales vigentes, además de no comprometerse a delinquir y realizar un acto de perdón público.

Tras una reunión a puerta cerrada entre la Fiscalía y los familiares de Mauricio Leal y Marleny Hernández, el ente acusador les presentó el preacuerdo que firmó con el confeso asesino Jhonier Leal, el cual no fue aceptado por las víctimas.

Según Montaña, este no fue aceptado por las víctimas porque la Fiscalía no tuvo en cuenta el delito de tortura: “Yo le plantee a la Fiscalía, le insistí en que le imputara el delito de tortura, pero la Fiscalía dijo que no lo iba a hacer, porque dizque carecía de los elementos materiales de prueba. Cuando le puse de manifiesto que estos eran los mismos que el ente acusador había presentado, en específico con la carta que le obligaron a firmar, ellos respondieron que carecía de material probatorio”, contó Montaña a Colprensa.

Otro factor que tuvo en cuenta la representación de las víctimas para tomar esta decisión es que si se acepta esta pena, Jhonier quedaría en libertad antes de que cumplan 13 años de prisión, por las rebajas de penas, estudios y trabajo.

Por las razones anteriores, Montaña concluyó que "le haremos saber al juez de conocimiento, cuando el caso lo envíen allá, nuestras observaciones de que no estamos de acuerdo con los términos de ese preacuerdo".