A sus 91 años de edad, fallece el maestro Juan ‘Chuchita’

Hay luto en el folclor. Juan Fernández, mejor conocido como Juan ‘Chuchita’, el mayor de los Gaiteros de San Jacinto, falleció en las últimas horas a los 91 años de edad tras sufrir complicaciones en su salud. (También le puede interesar: Luto en el folclor: Juan Chuchita, gaitas en el cielo)

A Juan ‘Chuchita’ lo conocen más por su apodo que se convirtió en nombre artístico. En entrevista con El Universal, expresó “el sobrenombre de Chuchita me ha dado reputación nacional e internacional”. “Nunca me he molestado porque me llamen Chuchita, por el contrario, estoy agradecido. Y mi familia también”.

El director del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), Iván Sanes, lamentó el fallecimiento del artista.

“Con profunda tristeza lamentamos la noticia del fallecimiento de Juan Chuchita, portador insigne de la riqueza cultural de Bolívar y Colombia”, públicó Sanes. (Lea también: Juan Chuchita, un joven de 87 años)