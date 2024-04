Así va el proceso de una cartagenera para recuperar su cabello natural

Entonces llegué a una técnica que prometía eliminar el afro debajo del liso de forma progresiva, y lo hice, y sí, eliminó mi cabello. Me quedé casi calva.

** Afirmación diaria: amo mi pelo **

Ya calva, no tenía muchos opciones. Reflexioné entonces sobre mis decisiones capilares, mi inseguridad y esa historia con la que he cansado a mis amigos cuando estoy cerca de la ebriedad de cómo las muñecas me dañaron la vida vendiéndome una idea de belleza que no se acercaba a la mía. Entonces tomé una decisión en agosto del 2023: vamos a ver qué es lo que es con este pelo rucho. Lea: Devuélveme la vida, novela sobre racismo, ya tiene fecha de estreno

Y me fui a comprar tratamientos, mayonesa y aceite de oliva, y otros ingredientes naturales para darle vida a mi pobre pelito reducido a cenizas. Me hice trenzas africanas y no recuerdo haber llorado con tanta intensidad desde hace años: me veo muy negra, me veo muy negra, le repetía entre sollozos a mi sobrina de 15 años mientras ella me repetía lo hermosa que me veía, pero aún así me costaba llegar al punto de calma donde abrazaba mi nuevo yo, bueno, realmente el “yo” de siempre que tenía escondido debajo de un montón de ideas raras de lo que es bello. Me di cuenta entonces lo dura que había sido conmigo misma todo este tiempo. Sometiéndome a procesos que no me gustaban solo para ser menos yo.