‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ serían las más nominadas de los Globos de Oro.

Además de ‘Oppenheimer’, otra de las cintas dramáticas predilectas de este año es ‘Killers of the Flower Moon’, de Martin Scorsese, considerada ya la mejor película de 2023, según el Consejo Nacional de Crítica de Cine de EE.UU.

La última creación de Scorsese versa sobre la relación sentimental de un hombre blanco y una nativa oriunda del pueblo Osage durante los asesinatos en serie ocurridos entre 1910 y 1930 en una región indígena estadounidense rica en petróleo. Lea aquí: ¿Greta Gerwig y Margot Robbie grabarían secuela de la película Barbie?

En un escenario sin sorpresas, este filme y el de Nolan se enfrentarían a la reflexiva ‘Past Lives’, de Celine Song; un retrato del racismo en Estados Unidos obra de Ava DuVernay titulado ‘Origin’; o el enigmático y profundo romance ‘All of us Strangers’, de Andrew Haigh.

En cuanto a la nominación para mejor actor dramático, todo hace indicar que se verán las caras intérpretes que encarnaron a personajes históricos como Cillian Murphy, en el papel de Robert Oppenheimer; Bradley Cooper como el director de orquesta Leonard Bernstein en ‘Maestro’; o Leonardo Di Caprio, quien hizo del asesino Ernest Burkhart en la cinta de Scorsese.

La terna femenina posiblemente tenga entre sus nominadas a Jessica Chastain (’Memory’, dirigida por el mexicano Michelle Franco), a Lily Gladstone (’Killers of the Flower Moon’) o a Sandra Hüller (’Anatomy of a fall’). Lea aquí: Oppenheimer no es apta para niños: esta es la trama de la película

La lucha por el premio a mejor director podrían sostenerla Scorsese, Gerwig, Nolan, Lanthimos (’Poor Things’), Todd Haynes (’May December’) y Justine Triet (’Anatomy of a Fall’).