Bertha Arnedo, la mujer que se atreve a escribir sobre béisbol

Arnedo Redondo no está vinculada al periodismo deportivo, ella es amante de la radio, ha dedicado su vida a la cultura y la educación universitaria, pero el béisbol corre por su sangre, es una herencia de su tío Ernesto Jiquí Redondo, campeón con la Selección Colombia de Béisbol en la Serie Mundial de 1947, y su abuelo Miguel Redondo, quien vivía alrededor de la radio y de la pelota caliente: un pelotero por convicción y no por profesión. Miguel era el encargado de custodiar los dineros de los apostadores de la época de oro del deporte que se vivía en la ciudad.

Lo heredado demanda tantos compromisos en el ser humano, entre ellos, mantener el legado de generación en generación, que la llama de la tradición e identidad familiar no se apague, que en el caso de los Redondo, es proteger la identidad de todo un pueblo. Pero no fue hasta que Arnedo Redondo llegó al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena que se dio cuenta de que la ciudad estaba perdiendo el sentido de sociedad y que desde el béisbol podría encontrar la coalición entre todo aquel que habita La Heroica.

“En el caso de Cartagena de Indias, por el contrario, no se tiene una identidad cultural fuerte y consolidada. Desde el último cuarto del siglo XX, la identidad de los cartageneros ha estado mutando, cambiando, reconstruyéndose. Al no tener una identidad cultural sólida y entronizada, los cartageneros no nos reconocemos, no nos identificamos, no confiamos entre nosotros, no trabajamos en equipo”, se lee en ‘9 Innings: la cultura del béisbol en el Caribe colombiano’.

La escritora se adentró a desmenuzar los elementos identitarios y a comprender desde su profundidad lo importante y urgente que es salvaguardar el patrimonio material e inmaterial de la ciudad. El desafío era ser ciudad, con sus complejidades y fracturas. Encontró la manera uniendo elementos culturales, deportivos y gastronómicos que convergen en todas las clases sociales y étnicas, salvaguardando a través de la educación. Su trabajo no terminó con su puesto en el IPCC, sino que continuó cuando regresó a la Universidad de Cartagena con una investigación sobre la importancia de la cultura del béisbol en la identidad de la ciudad. Lea: La película sobre la vida de Francia Márquez estará en importante festival

De la investigación pasó a la circulación y trasladó los conocimientos a productos para todos, como los libros publicados, un podcast en creación, el museo del béisbol y declaratoria del patrimonio cultural, además de la creación de la ‘Cátedra béisbol, mi deporte, mi identidad’, avivando el amor en los cartageneros para que el rey de los deportes reine en cada hogar.

Arnedo no ha tenido tiempo para desconectarse de las realidades peloteras. Dado que los deportes asumen un discurso y una narrativa propia donde se juega, se comparte y se disfruta, y al ser Cartagena cuna de la pelota caliente en Colombia, adquirimos elementos propios en nuestra forma de ser, hablar, pensar y decidir. Sin importar si usted es un pelotero aficionado o no, dentro de su comunicación están expresiones como: botar la bola, calentando banca, coger fuera de base, cuarto bate, dar base por bola, esquina caliente, irse en blanco, poncharse, quieto en base, un jonrón con bases llenas, estar en las Grandes Ligas, estás out, entre otras.

No obstante, cuando hablamos de pasión beisbolera, no es el enfermizo manejo de las emociones sobre el juego, sino una práctica entre la razón y las operaciones lógicas de su desarrollo, entre señas y símbolos... claramente, las emociones a flor de piel también juegan un papel estratégico y de rigurosidad.