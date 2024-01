Cartagena de cara al teatro del mundo

Esta vez no fue Cartagena tras las huellas del teatro internacional, sino el teatro local convidando al teatro nacional y del mundo. Al culminar la primera y exitosa versión del festival, dialogamos con Iván González, narrador, dramaturgo, director teatral, investigador, gestor cultural y director del Ente Caribe Festival.

Y por último destacaría el apoyo decidido que nos ofrecieron el ministerio de Cultura, Unibac, Casa Bolívar, la Cámara de Comercio, Comfenalco, AED, constructores, otras empresas privadas y el periódico El Universal de Cartagena. Sin ese apoyo, no hubiera sido posible.

Puede parecer una exageración, pero casi todo me pareció positivo, hasta las cosas que fallaron y los errores que se cometieron; pero si debo escoger, creo que hay tres cosas que se destacaron: en primer lugar, el apoyo de los amigos del teatro, de los teatreros amigos que generosamente vinieron y le apostaron a este festival naciente; grupos y personas que nos acompañaron de corazón sin importarles lo económico, grupos tan importantes cómo el Odin Teatro de Dinamarca, el teatro Urgente de España, la Candelaria de Bogotá o el Colegio del Cuerpo, entre otros.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) no nos apoyó, porque no tuvo los recursos para hacerlo, ni siquiera pudimos contar con el teatro, porque ya estaba comprometido con otros eventos ( eso fue especialmente doloroso). Y el instituto se encontraba muy enredado en otros asuntos prioritarios cómo la organización y financiación de las fiestas. Realmente comprendemos que les fue imposible.

Pero, lo más grave que nos ocurrió, fue que no contamos con el apoyo de institución pública local. Todos se comprometieron con el ministro cuando nos visitó, pero no concretaron nada.

Y de manera especial, los logros mostrados por los actores locales que participaron en el experimento Yerma, con el Teatro Urgente de España. Disciplina y calidad. Talento local, bien manipulado por el director español Ernesto Caballero. Lograron un espectáculo de alta calidad en muy pocos días, no solo por el conocimiento y experiencia de Teatro Urgente, sino, sobretodo, por la buena preparación académica previa y el talento de nuestros actores. Buen presagio.

Tener en Cartagena, a uno de los grupos de Teatro más importantes de la historia del teatro contemporáneo, descubridores - creadores del teatro antropológico, nos es cualquier cosa. Muchos de los teatristas de la ciudad, tuvieron la oportunidad de asistir a este acontecimiento.

Y ver con tus propios ojos y escuchar con tus oídos a una de las mejores actrices de teatro del mundo como Iben Nagel Rasmussen y que esto ocurriera en ese espacio mágico que ha creado la Escuela del Cuerpo en Pontezuela, es realmente un sueño. Su imagen y rica voz, parecían venir de otro mundo.

Otro caso interesante es el de la actriz Sofía Monsalve, hija de Juan Monsalve, uno de los grandes investigadores de nuestro teatro. Sofía llegó al Odin cuando tenía 17 años. Era una muchacha que tenía todo un pasado profesional trabajando con su padre. Fue introducida a cultura del grupo por Iben Nagel Rasmussen, para pasar luego a ser dirigida por Eugenio Barba, director del grupo, icono de la investigación teatral contemporánea.

Fue interesante para el público ver a una actriz colombiana, formada, en gran medida por el Odin Teatret. Lea aquí: Así es como la improvisación y la creatividad son las claves de jazz

Para el público, fue importante encontrarse con unas soluciones dramatúrgicas para que, a pesar de que la comunicación verbal fuera limitada, el espectáculo pudiera decir algo a los espectadores a través de la sonoridad, de cantos, de la manera de decir el texto, y claro, también a través de la creación de signos casi arquetípicos que hacen que el espectador pueda descubrir su propia experiencia.

Los seres humanos, somos resultado no de un proceso racional sino de reacciones emotivas. Entonces, un espectáculo debe ser, una experiencia emocional, que debe tocar emotivamente la experiencia misma del espectador, no si él está de acuerdo o no con lo que está viendo. Y eso, de acuerdo a lo expresado por el público asistente, el Odin lo logró en el Athenor.