Colombia se prepara para lanzar su primer largometraje musical

Las canciones fueron interpretadas en vivo por los diferentes miembros del reparto dentro de la filmación, como la cantante Juliana Velásquez, sin utilizar un estudio de grabación para las voces.

"Escribo canciones para historias, porque escribo historias y estas canciones lo que hacen es ser los textos de los personajes que están cantando, pero son ellos hablando", añadió el director.

La cinta cuenta la historia de Marta, interpretada por la actriz Majida Issa, una mujer que a través de boleros cuenta sus diferentes experiencias y sentimientos mientras lidia con su vida, atendiendo a su pareja que vuelve a casa después de estar 15 años en prisión y lamenta su sueño frustrado de ser cantante.

"Tiene retos muy importantes que me asustan, pero me gustan, pero a mí me gusta poner mi voz al servicio de un personaje. A mí me gusta ponerle voz a eso, me gusta ponerle una línea a eso en mi creación personal", expresó a EFE Issa refiriéndose a su papel.

La película es una adaptación a formato cinematográfico de una obra teatral escrita por Mazo de nombre ´Bolero´, mientras que la historia de ambas se encuentra inspirada por la pieza del mismo nombre escrita por el francés Maurice Ravel.