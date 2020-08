Crónica de Jorge Mario Erazo para El Universal gana premio de periodismo

Sobre Los Cabezones, Erazo apunta que “se trata de una danza que no es muy vistosa y que a veces pasa desapercibida, y que me alegra mucho que haya sido precisamente esa la que ganara este reconocimiento, dándole la importancia que se merece y que además tiene noventa años de estar saliendo en el Carnaval. Por todas esas razones, me siento muy honrado”.

Sobre el proceso

¿Cuándo comenzó a trabajarla? ¿Por qué ese tema?

Todo comenzó “el año, pasado, cuando les estaba asignado los temas a algunos estudiantes a los que les doy clases en la Universidad Autónoma del Caribe, uno de los temas que surgió fue ese, pero por muchas razones no se hizo: los estudiantes desarrollaron otros temas y a mí me quedó sonando que los cabezones llegaron desde Alemania, yo eso antes no lo sabía y, cuando me enteré de eso, dije: ‘Bueno, voy a trabajar este tema’, entonces lo que hice fue buscar al director de la danza para que me contara cómo era eso de que los cabezones llegaban en un barco desde el carnaval de Colonia, en Alemania, y terminara convirtiéndose en un símbolo del Carnaval de Barranquilla”, cuenta. Tardó unas dos semanas en redactar el texto y se publicó precisamente en pre-carnaval.

Ahora, meses después, Erazo describe el premio como una sorpresa y un inmenso honor, pues un jurado muy prestigioso, conformado por William Calderón, Yamit Amat Junior y Álvaro Oviedo, hayan seleccionado su crónica como la mejor de la categoría.

Erazo tiene quince años de experiencia en medios: fue corresponsal de El Universal durante seis años, también jefe de redacción de El Heraldo, editor de Q’Hubo Barranquilla; ahora está dedicado a la docencia y la comunicación social y se animó a participar por primera vez en estos premios: ¡y ganó!