El bullerengue en las buenas manos de Pabla Flores

Pabla Flores

En un acto de obediencia a su progenitora, decide dar respuesta al clamor que siempre escuchó y se involucró de lleno en la causa en el año 2006, precisamente cuando a “La Yaya” viajó a Mompox a recibir uno de sus tantos reconocimientos, pero como su salud ya empezaba a decaer, cantar no le fue posible.

Es de aclarar que el bullerengue pertenece a las mujeres mayores, sin embargo, todas las circunstancias apuntaban a dejarla encargada de esa tarea que para entonces aún la llenaba de incertidumbre. Era un compromiso con su cultura y su región, pero ante todo con su madre.

“Mi mamá componía versos, y me alentaba a hacerlo, pero yo no encontraba la forma para hacerlo, hasta un día que me inspiré en una alabanza a Dios y ese momento me llevó a pensar que se la misma forma podía empezar”, afirma Pabla.

El solo recuerdo lleva a esta recia mujer a entonar una de esas canciones infundidas por su madre, dejando sentado que su entorno es netamente musical, que su existencia ahora se debe a ese legado que se encarga día a día de perpetuar.

El fin de ese año, en medio de la euforia festiva y entre familiares, Pabla saltó al ruedo y le presentó a “La Yaya” una canción de su autoría con la tonada que ella acostumbraba a interpretar, despertando la emoción y la certeza de haber hecho lo esperado por todos.