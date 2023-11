¡Es oficial! Regresa el Mercado Cultural del Caribe en Cartagena

El sábado, en el Patio del Museo Histórico de Cartagena, habrá un Encuentro de Saberes. En esta oportunidad estará Mellody Capote, que dirige el Centro Cultural del Caribe y la Diáspora de Nueva York, y Marisel Hernández, autora del libro ‘De coro y anís’, sobre la vida de Rafael Cortijo. Se destaca que la agenda académica cuenta con un equipo de trabajo integrado por Gina Ruz, Irene Criollo, María Del Mar Hollis, Javier Arias, Imagina Cartagena, Rafael Bossio, Catalina Vela, entre otros. Lea: ¡Agéndate! Se viene temporada de eventos en el teatro Adolfo Mejía

“Una de nuestras grandes satisfacciones en 16 años es saber que muchos grupos musicales de la región fueron contratados en el exterior, gracias a las ruedas de negocios en el Mercado Cultural del Caribe. Las Alegres Ambulancias se presentaron aquí, y luego, contratadas en Canadá. Lo mismo, Bazurto All Stars, el Colectivo Musical Systema Solar, entre otros. Me siento ganador cuando alguien me dice: ‘contraté este grupo porque lo vi en el Mercado Cultural’, un espacio de encuentro que ha generado articulación reflexiva, al contar con una plataforma para que nuestros artistas expongan sus propuestas musicales”, expresó Rafael Ramos en diálogo con El Universal.