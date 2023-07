Este es el día de estreno en Colombia de la película ‘Sound of Freedom’

El estreno de ‘Sound of Freedom’ en Estados Unidos sufrió un retraso debido a que 20th Century Fox, la distribuidora original, fue adquirida por Walt Disney Company, y el proyecto fue archivado. Tras un año de negociaciones, el productor Eduardo Verástegui recuperó los derechos, fue financiada mayormente a través de “crowdfunding” y estrenada en 2023. Lea aquí: El Museo Nacional de Colombia celebrará 200 años

Tras semanas de polémica y teorías de conspiración, se ha confirmado la fecha de estreno en Colombia de la película ‘Sound of Freedom’, que ha sido todo un suceso en la taquilla de las salas de cine en Estados Unidos. Lea aquí: Sound of Freedom, película grabada en Cartagena, ya es un éxito en taquilla

También ha recibido críticas por su supuesta conexión con la teoría de conspiración QAnon. Esta teoría afirma la existencia de una élite global involucrada en actividades ilegales, y ha generado controversia debido a su difusión en internet y redes sociales. Aunque los creadores de la película niegan cualquier vínculo con QAnon, el debate en torno a “Sound of Freedom” ha avivado discusiones sobre el tráfico infantil y la responsabilidad social de la industria cinematográfica.

No obstante y pese a las opiniones diversas frente a la película, Munir Falah declaró desde su cuenta de twitter el pasado 20 de julio: “seguimos avanzando con la negociación para exhibir la película “Sound of Freedom” en las salas de Cine Colombia. Hoy tuvimos reunión con los directivos de “Ángel Studios”. La película acumula un “Box Office” (taquilla) de US$100 millones solamente en los Estados Unidos”. Un día después añadió: “Cine Colombia llegó a un acuerdo con los directivos de Angel Studios para la exhibición de la película “Sound of Freedom” en sus salas de cine. Confirmamos que la fecha de estreno será el 31 de agosto 2023”.